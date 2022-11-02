رئيس جامعة قناة السويس يجتمع بأعضاء هيئة تدريس كلية التربية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن كلية التربية أحد الركائز الأساسية التى قامت عليها الجامعة مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد وتظافر الجهود نحو حصولها على الإعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد،فبنيتها التحتية المتميزة ومقراراتها الدراسية المتطورة تؤهلها للاعتماد.

وتابع رئيس الجامعة أن نجاح الحصول على الاعتماد يرتكز على إدارة الأساتذة وتناولهم لمشروعهم فلابد أن تكون ثقافة الجودة تجد قبول من جميع منتسبى الكلية لأن مقاومة فكر الجودة يؤدى إلى عدم تحقيقها.

جاء ذلك أثناء مشاركة رئيس الجامعة باللقاء الذى عقد بكلية التربية لمناقشة استعدادات الكلية لزيارة الجودة المُرتقبه يرافقه الدكتور حمدى عطا الله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.

كان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتور مدحت صالح عميد الكلية والدكتور مجدى الحبشى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد الشناوى مدير وحدة الجودة بالكلية والدكتورة أميمة الدرديرى نائب مدير وحدة الجودة وبمشاركة وكلاء الكلية وأساتذتها والهيئة المعاونة والعاملين بها.

وفى بداية الاجتماع حرص الدكتور ناصر مندور على تقديم التهنئة لكلية التربية التى تضم واحدا من أفضل فرق الكورال والموسيقى على مستوى الجامعات المصرية، مثمنًا جهود "أوركسترا الحلم " فى إحياء حفلات أكتوبر التى نظمتها الجامعة وتمثيلها المشرف بكافة المحافل التى يشاركون بها.

ثم انتقل رئيس الجامعة لموضوع ترتيبات الحصول على الاعتماد وهو الوقوف على اخر استعدادات الكلية لزيارة الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مؤكدًا أن كلية التربية من أول أربع كليات بدأ العمل بها بالجامعة مما يؤهلها للتقدم للاعتماد حيث سيتم خلال الزيارة التقدم للاعتماد البرامجى لقسمى علم النفس والتربية الخاصة لافتًا إلى أن الكلية لديها بيئة تعليمية جيدة ومقررات دراسية شديدة الانضباط معلنًا عن دعم الجامعة لتوفير المتطلبات والإمكانيات الأزمة لحصولها على الاعتماد، مشيرًا إلى توافر المناخ النفسى الجيد لتطبيق فكر وثقافة الجودة.

كما حرص الدكتور حمدى عطا الله على عرض معايير ومؤشرات الإعتماد البرامجى موضحًا أن هناك زيارة محاكاة online وأخرى مباشرة مؤكدًا عل انضباط الأهداف التعليمة، ونواتج التعليم والمعايير الأكاديمية ومهارات التعليم والتعلم التى يكتسبها الطالب تعطى مؤشرًا إيجابيًا.

واستمع الدكتور ناصر مندور إلى تساؤلات أعضاء هيئة التدريس بالكلية وقام بالرد عليها ثم طالب منتسبى الكلية بالمشاركة فى ورشة العمل التى ينظمها مركز ضمان الجودة والاعتماد.