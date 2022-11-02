رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الفرقة السادسة لطلاب طب بشرى.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج سير أعمال امتحانات الفرق السادسة لطلاب كلية الطب البشري بمادة "الجراحة العامة"، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة والدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية لشئون للدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وخلال جولته اطمئن رئيس الجامعة على أعمال الامتحانات بمختلف اللجان، ومتابعة جاهزية الكلية ومتابعتها لجميع أعمال امتحانات الفرق النهائية بالكلية في مختلف المواد الطبية، حيث ناقش بعض الطلاب في مستوى الامتحان، ومدي تناسب الأسئلة مع الوقت المتاح للإجابة.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس انه يتم باستمرار متابعة سير الامتحانات أولًا بأول، وحل أي مشكلات و تذليل أي معوقات تظهر خلال فترة انعقادها، وذلك لضمان سير العملية الامتحانية بسهولة ويسر.

وأضاف الدكتور صلاح رشدي انه أجري الامتحانات 391 طالب وطالبة بالفرقة السادسة، لافتاً إلى ان رئيس الجامعة قد وجه بسرعة البدء فى أعمال الكنترولات و تطبيق معايير الجودة فى عملية التصحيح.