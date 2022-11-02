اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة حلوان يوجه الكليات بتحسين الجودة لتحقيق متطلبات سوق العمل

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 09:56 ص
رئيس جامعة حلوان يوجه الكليات بتحسين الجودة لتحقيق متطلبات سوق العمل رئيس جامعة حلوان يجتمع مع منسقي البرامج بالكليات
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع منسقي البرامج بالكليات، وذلك فى إطار خطة تطوير البرامج وتحديثها، وشدد على متابعة العملية التعليمية وتقديم أفضل جودة تعليمية لطلاب البرامج بما يخدم ويحقق متطلبات سوق العمل، كما أوصى بعمل برنامج خاص بشراكة دولية. 
 
وخلال الاجتماع استمع رئيس جامعة حلوان الى اراء منسقى البرامج فى الكليات المختلفة فى إطار تطوير وتحديث البرامج لمواكبة سوق العمل المحلى والإقليمي، لتخريج طالب متميز ذو تكاملية يستطيع أن ينافس من أجل رفعة شأن الجامعة.
 
ووعد طط بحل المشكلات التى تواجهها البرامج فى ضوء الإمكانيات، كما تعهد بإجراء لقاءات دورية مع منسقي البرامج من أجل متابعة سير العمل بها وتقديم كافة أوجه الدعم للقائمين عليها.

جامعة حلوان

السيد قنديل

البرامج التعليمية

الشراكات الدولية



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة حلوان: الأنشطة الطلابية تعمل على المساهمة فى بناء شخصية الطالب

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 09:42 ص

رعاية الشباب بكليات جامعة حلوان تعقد اجتماعا لمناقشة خطط الأنشطة الطلابية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:45 م

كلية التكنولوجيا جامعة حلوان تنظم اليوم ندوة "الإدمان.. الأسباب والعلاج"

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 06:00 ص

رئيسا جامعتى حلوان ولينكولن يبحثان تقديم برامج تلبى متطلبات سوق العمل

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:39 م

رئيس جامعة حلوان يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية مع وحدة التخطيط الاستراتيجي

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:13 ص

رئيس جامعة حلوان يتابع سير العملية التعليمية بالجامعة ويوجه بتطوير اللوائح

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:47 ص

الأسر الطلابية بجامعة حلوان تشارك بمبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:17 ص

رئيس جامعة حلوان يجتمع مع وحدة التصنيف الدولي ويطالب بوضع رؤية مستقبلية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 08:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة