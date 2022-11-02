رئيس جامعة حلوان يستمع لآراء ومقترحات العاملين بالمدينة الجامعية للتطوير.. صور

كتب محمد صبحى

شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في حفل تكريم محمد أحمد السيد رئيس قسم المخازن بالإدارة العامة للمدن الجامعية وذلك لبلوغه سن المعاش، وذلك بحضور محمد ناصر أمين عام الجامعة وهشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وخالد زكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية وعدد من مديرى العموم، ولفيف من العاملين بجامعة حلوان، وهنأه الدكتور رئيس الجامعة لبدء حياة ومرحلة جديدة هادئة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح والسداد.

وعلى هامش الحفل التقى الدكتور السيد قنديل مع العاملين واستمع إلى مقترحاتهم وشدد على توفير كافة سبل الراحة للعاملين والطلاب، وكلف بحل جميع مشاكلهم.

واستمع كذلك إلى طلبات واحتياجات العاملين ومقترحاتهم حول التطوير ووعد بحلها، وأكد عليهم أن الجامعة بحاجة لجهود كافة أبنائها من أجل إعادة البناء والتطوير، واستغلال إمكانيات موظفينا من أجل تحقيق رفعة الجامعة.

وأوصاهم بحسن معاملة الطلاب وتوفير كافة احتياجاتهم، وزرع الثقة بين المشرف بالمدينة الجامعية والطالب لأننا نبني الطالب ليكون شخصية رائدة وقيادية نافعة للمجتمع، وضرورة احترام الطلاب والاستجابة لطلباتهم واحتياجاتهم فيما لايخالف اللوائح والقوانين، ودعاهم إلى ضرورة التواصل مع الطلاب بفكر جديد وملائم لهم.