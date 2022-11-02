رئيس جامعة حلوان: الأنشطة الطلابية تعمل على المساهمة فى بناء شخصية الطالب

كتب محمد صبحى

انطلقت فعاليات الندوة التعريفية لاسرة من أجل مصر المركزية بكلية الفنون التطبيقية، وكذلك بكلية التربية الرياضية بالهرم، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف عام فى كلية الفنون التطبيقية الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وإشراف عام بكلية التربية الرياضية بالهرم الدكتور عماد العزباوى عميد الكلية، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،وذلك انطلاقًا من هدف أسرة من اجل مصر المركزية بجامعة حلوان فى تكوين مجتمع طلابي قوي منظم يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030.

وأكدت جامعة حلوان ، تهدف هذه الندوات إلي إعداد كوادر طلابية قادرة على مواكبة سوق العمل بعد التخرج، ورفع مستوى الوعي الطلابي ودفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطط تنمية الوطن، بجانب تقديم الدعم الفني واللوجستي لتحقيق طالب قائد وتحقيق التواصل بين شباب الجامعة لتبادل التجارب وتطوير المهارات.

وقد تناولت الندوات أوجه الأنشطة الطلابية التى تقدمها الأسرة للطلاب على مستوى الجامعة، وتتمثل فى النشاط الفنى والثقافى والاجتماعى وغيرها من الأنشطة المتنوعة، وكيفية تحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة، وأهمية وكيفية الاشتراك فى الأسرة بصفة خاصة وفى الأنشطة الطلابية بصفة عامة حيث إنها تسهم فى تكوين شخصية الطالب

واستعراض مجموعة من الأنشطة والفعاليات التى تم تنفيذها بالفعل فى مختلف المجالات .

و أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الأنشطة الطلابية تساهم في دمج الطلاب بقضايا مجتمعهم، حيث أن ممارسة الأنشطة الطلابية تزيد انتماء طلاب الجامعة وبوطنهم وتساهم في خلق روح التعاون والقدرة على إثبات الذات، والارتقاء بالفكر، والمساهمة فى بناء شخصية الطالب الجامعي، وتجعله شخصية قيادية.

وخلال الندوة التعريفية بكلية الفنون التطبيقية أشادت الدكتور ميسون قطب عميد الكلية بالدور الحيوي والمهم فى لاسرة من اجل مصر المركزية فى مشاركة الطلاب بالأنشطة الطلابية والتى تساهم فى تشكيل وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم فى مختلف المجالات، واكتشاف القيادات الطلابية والعمل على تنميتها.

كما حث الدكتور عماد العزباوى عميد كلية التربية الرياضية بالهرم خلال الندوة التعريفية للاسرة على ضرورة مشاركة الطلاب فى أنشطة الأسرة لما لها من دور مهم حيث أنها تمكن الطلاب من القيام بدور إيجابي في الحياة الجامعية بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية ووضع خطط لمبادرات مجتمعية وأنشطة متنوعة

ومن جانبه اوضح الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الأسرة تساهم فى غرس القيم الحميدة داخل نفوس الطلاب، مؤكدا أن أسرة من أجل مصر تساعد الطلاب على توسيع قاعدة المشاركة وممارسة الأنشطة الطلابية والمساهمة فى تكوين مجتمع طلابي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، كما تسهم فى صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم وإثبات ذاتهم بما يحقق لهم الرضا، هذا بالإضافة إلي تنمية روح الانتماء والتعاون.

وقد انطلقت فعاليات الندوات بحضور

دكتور محمد عبدالفتاح، ودكتور محمد عطا منسقى الأسرة بكلية الخدمة الاجتماعية، دكتور محمد محمد مرسي منسق الاسرة بكلية الآداب، دكتور حازم قطري منسق الأسرة بكلية التربية، أستاذ ياسر الجبالي مسؤول الأسرة، اسلام البيومي المنسق العام للأسرة، على السيد رئيس اتحاد الطلاب