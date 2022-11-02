رئيس جامعة أسيوط يعلن تخصيص شهر نوفمبر من كل عام لتكثيف الأنشطة البيئية

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن تخصيص شهر نوفمبر من كل عام كشهر للبيئة لتكثيف الأنشطة البيئية وزيادة الوعى لدى أفراد المجتمع الجامعى.

جاء ذلك في تصريح له خلال مشاركته في الفترة المسائية من احتفالية "جامعة أسيوط ومستقبلنا الأخضر" والتي بدأت منذ صباح يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر الجاري، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع قطاع التعليم والطلاب.

وذلك تزامناً مع استعدادات الدولة المصرية لإطلاق مؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ الشهر الجاري، وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة والمشرف العام على تنظيم الاحتفالية، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، ونخبة من عمداء ووكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و قيادات محافظة أسيوط الدينية و العسكرية و حشد من طلاب الجامعة من مختلف الكليات إلى جانب طلاب جامعة أسيوط الأهلية .

و في مستهل كلمته أكد رئيس الجامعة أن احتفالية "جامعة أسيوط ومستقبلنا الأخضر" تأتى ثمرةً لجهود ما بدأته الجامعة من مسيرة عمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تسخير ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية من أجل خدمة بيئتها والنهوض بها وهو ما ظهر أثره من خلال ما تقدمه الجامعة من برامج تعليمية وأنشطة تثقيفية لطلاب المرحلة الجامعية أو من خلال ما تدعمه من دراسات وأبحاث موجهة لمجالات البيئة المختلفة وتهدف إلى رصد لأهم مشكلاتها وتقدم اقتراحات لحلول واقعية وأفكار لتحقيق ركائز التنمية المستدامة، أو كذلك من خلال ما تم إنشائه مؤخراً من مركزاً متخصصاً فى مجال التنمية المستدامة والمعنى بدعم الأبحاث والمشروعات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ركائز التنمية بكافة أشكالها وصورها.

ومن جانبها أشادت الدكتورة مها غانم بالمشاركة الجادة والفاعلة من كافة كليات الجامعة سواء على مستوى إداراتها العليا أو أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب ممن تنافسوا فى تناول مختلف القضايا البيئية وأنشطتهم في هذا المجال بطرق مختلفة ومتنوعة عكست جميعاً ما يتميزوا به من وعى وثقافة بيئية واسعة .

كما استعرضت الدكتورة مها غانم دور جامعة أسيوط الرائد و الجهود المبذولة من قبل الجامعة فى مواجهة التغيرات المناخية و دعم أهداف التنمية المستدامة حيث بلغ إجمالي عدد الأبحاث المنشورة من جامعة أسيوط عام 2021 حوالي 2067 بحثاً وفقاً لقاعدة البيانات scopus منها 793 بحث يخدم أهداف التنمية المستدامة و القضايا البيئية وفقاً لقاعدة البيانات scival ، و كذلك فوز جامعة أسيوط بثاني أفضل جامعة مصرية صديقة للبيئة على مستوى الجامعات المصرية إلى جانب استعراضها المقررات والمناهج الدراسية التي أقرتها الجامعة بمختلف كلياتها لخدمة ذلك فضلاً عن المشروعات البحثية و البيئية والدراسات المختلفة فى مجال الصحة و الهندسة و الطاقة النظيفة و الزراعة وغيرها إلى جانب برتوكولات التعاون المشتركة للحد من الظواهر البيئية السلبية، مستعرضة كذلك مشاركة الجامعة المتميزة بعدد من المشروعات و الدراسات البيئية في مؤتمر التغيرات المناخية بمشاركة مختلف الجامعات المصرية، إلى جانب استراتيجية الجامعة الهادفة لتنفيذ الرؤى المستقبلية بشأن قضايا التغيرات المناخية وقضايا البيئة.

وأشار الدكتور ثابت عبد المنعم إلى أن الاحتفالية شهدت تقديم عدد من الفقرات الغنائية المتنوعة لفريق قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بقيادة الدكتورة نورا مسك و إشراف الدكتور المايسترو منتصر القللى رئيس القسم ، إلى جانب تقديم منتخب الجامعة للفنون الشعبية و الاستعراضية عدد من التابلوهات الشعبية والتراثية واستعراض التنورة.