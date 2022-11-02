رئيس جامعة أسيوط يستقبل الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى بالأمم المتحدة

فريق المحافظات

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس الجامعة، أن صناعة السياحة ليست بالمهمة السهلة، ولكنها تحتاج إلى المزيد من العمل والجهد المتواصل فقد آن الأوان لمحافظة أسيوط أن تحتل مكانتها الطبيعية على خريطة السياحة العالمية لما تتمتع به من مقومات طبيعية وسياحية متميزة بها، كما أن الجامعة على وعىٍ تام بأهمية هذا الملف ولذلك قد قامت بإنشاء وحدة تنمية وتنشيط الوعي السياحي بجامعة أسيوط انطلاقاَ من حرص الجامعة لدعم جهود الدولة وتعزيز مكانة مصر القديمة والحديثة والتأكيد على عزم القيادة السياسية على استعادة مصر لريادتها العالمية وغرس روح الفخر والانتماء بتاريخ مصر وعظمتها لدى الأجيال الجديدة، مؤكداَ ترحيب الجامعة بكافة أواصر التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بتطوير وتحسين المعالم والمناطق السياحية ورفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة للدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية بالأمم المتحدة، وأيمن سعد غراب عضو المكتب الفني لوزير السياحة والآثار والدكتور سمير عبد التواب مدير عام هيئة التنشيط السياحى بأسيوط بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وشوكت صابر امين الجامعة.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى إلى أن صناعة السياحة هى قضية أمن قومى وتعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية فى الاقتصاد، علاوة على الدور المهم الذى تلعبه فى تنشيط موارد النقد الأجنبي وايجاد فرص العمل، وهذا ما يدعونا للتعامل معها بحرفية واستراتيجية لا تعرف الفشل كما أشاد بالجهود التى تبذلها إدارة الجامعة فى دعم كافة الانشطة الطلابية وخاصة التى تتعلق بتنشيط السياحة وكذلك بالدور الفعال والنشيط لإدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة.