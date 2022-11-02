اليوم السابع
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الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 04:26 م
أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا صحة للمنشورات المتداولة بأسماء أدوية سعال تسبب الوفاة.. إنفوجراف

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:48 م
خليك واعى.. لا صحة للمنشورات المتداولة بأسماء أدوية سعال تسبب الوفاة.. إنفوجراف خليك واعى

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات بأسماء أدوية سعال فى الصيدليات وفاة متناولها أن أدوية السعال، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، والتى نفت تلك الأنباء.
 
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الشائعة:
تداول منشورات بأسماء أدوية سعال فى الصيدليات وزعم أنها تتسبب فى الوفاة
 
 
الحقيقة:
أكدت الحكومة أنه لا صحة لتلك المنشورات وأن الأدوية المشار إليها ليست مسجلة لدى هيئة الدواء المصرية وغير متداولة محليا.
 
كل الأدوية المتداولة بالصيدليات أو المستشفيات والوحدات الصحية ومنها أدوية السعال آمنة وفعالة وذات جودة عالية وتخضع لفحص ورقابة دورية
 
تنفيذ حملات تفتيش دورية على كل الصيدليات مع سحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها للتأكد من سلامتها

ادوية سعال

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة

خليك واعى

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