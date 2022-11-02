خبراء: Omicron XBB يبدو خفيفا ويمكن علاجه بالعزل المنزلي

كتبت إيناس البنا

درس فريق من الخبراء بالهند وسنغافورة البديل XBB لكورونا، ووجدوا أن البديل الجديد قد يكون خفيفًا ويمكن علاج معظم المرضى في عزلة منزلية.

وفقا لموقع " timesnownews" اقترح الأطباء إجراء متابعة منتظمة للمرضى المتعافين من فيروس كورونا وأوصوا بارتداء الأقنعة في العيادات ومباني المستشفيات، على الرغم من أن ذلك لم يعد إلزاميًا في الأماكن العامة.

اكتشف تحليل حسب العمر. أنهمن بين 36 مريضا ، ظهرت أعراض على 19 مريضا بينما كان الباقون بدون أعراض أو كانت لديهم علامات خفيفة على العدوى، وتعافى 32 مريضا في العزل المنزلي بينما تم نقل أربعة إلى المستشفى كإجراء احترازي.

وقال بيان وزارة الصحة بالهند : ​​"لا أحد بحاجة إلى أكسجين أو دعم التنفس الصناعي". قال الأطباء أيضًا إنه لم تظهر أي أعراض غير نمطية في المرضى ، وباستثناء 36 شخصًا ، تم تطعيمهم جميعًا وتلقى خمسة جرعات معززة. كان 17.7 في المائة من المرضى قد ثبتت إصابتهم بالفيروس في وقت سابق.

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