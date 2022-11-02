اليوم السابع
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الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:38 ص
أكرم القصاص
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"حياة كريمة" ببنى سويف.. توصيل الصرف بقرى الحمام وبنى خليفة ومنشأة هديب

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:00 ص
"حياة كريمة" ببنى سويف.. توصيل الصرف بقرى الحمام وبنى خليفة ومنشأة هديب جانب من المشروعات
بنى سويف هانى فتحى

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أكد على يوسف، رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، استمرار أعمال الصرف الصحى بقرية الحمام وبنى خليفة ومنشأة هديب، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.
 
وأضاف على يوسف لـ"اليوم السابع" أنه يجرى عقد التشطيبات والتجهيزات بمستشفى التأمين الصحى الشامل، ووحدة إسعاف قرية بنى عدى، مشيرا إلى أنه يجرى متابعة المقايسات اللازمة لمرافق (مياه الشرب والصرف والكهرباء والغاز والاتصالات) بالمشروعات التى تم الانتهاء من إنشائها، خاصة وحدات الإسعاف والمطافئ والشرطة، تمهيدا لتسليمها للجهات المختصة، وبدء التشغيل التجريبى بها، وذلك بهدف رفع نسب الإنجاز، وبدء تقديم الخدمات للمواطنين للاستفادة من مشروعات المبادرة الرئاسية.

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