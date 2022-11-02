جلسة حوار مجتمعى لمؤسسة "حياة كريمة" فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

عقدت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، جلسة حوار مجتمعي، لأهالي قرية الناصرية، التابعة لمركز الفيوم، وذلك بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة الفيوم .

أدار الجلسة الدكتور عماد عبد العاطي المدير التنفيذي لمقر المؤسسة بالفيوم، بحضور الدكتور عصام محمد وفتحي عيد منسقي المؤسسة بالفيوم والمهندس سامي غالى مسئول شبكة مياه الشرب والمهندس إبراهيم رمضان مسئول الصرف الصحي والمهندس حسام ضيف الله مسئول شبكات كهرباء الفيوم وعدد من الاهالي ممثلي قري مركز الفيوم المستهدف بالحوار المجتمعي .

وقام الدكتور عماد عبد العاطي خلال الجلسة بتعريف المواطنين بمشروعات حياة كريمة وما تقدمه المبادرة وما يتم من مراقبة المشروعات بعد التنفيذ، والخدمات التي تقدمها المبادرة، ومدي حرص المبادرة علي دعم مبدأ (الاستدامة).

وتم عرض إمكانات التطوع بالمؤسسة، كما عرض المخطط المقترح للأعمال ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في مجال الصحه والتعليم والشباب والرياضة والطرق ونقاط الإسعاف والاطفاء وانشاء المجمعات التجارية والأسواق.

وتحدث خلال الجلسة المسئولين عن القطاعات الخدمية المختلفة لتوضيح المجهود المبذول خلال المرحلة الأولي وشرح المكونات الأساسية للخطة المقترحة بالمرحلة الثانية من المبادرة والتي تستهدف مركزي الفيوم وطامية.

واكتمل الحوار بالاستماع لمقترحات ورغبات الأهالي بقري مركز الفيوم (هوارة عدلان - العامرية - المندرة - بني صالح - أبو السعود - الحادقة - هوارة المقطع - اللاهون - دسيا) تمهيدا لدراسة إدراجها ضمن المخطط المقترح مع الجهات المعنية بها وفقا لكل مشروع.