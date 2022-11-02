جامعة بنها تستضيف الملتقى السادس لمدراء مراكز القياس والتقويم بمشاركة 27 جامعة

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الملتقى السادس لمدراء مراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية، اليوم الأربعاء، بمشاركة 27 جامعة مصرية، بالإضافة الى جامعة الدلتا الجديدة، وذلك برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى للتحول الرقمي والمدير التنفيذى لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، والدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتقويم بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، والدكتورة عزة عبدالله مدير مركز القياس والتقويم بجامعة بنها، وخبراء بمركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالى، ومدراء مراكز القياس والتقويم بالجامعات.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى، إن وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى هو كيان له تأثير على جودة مخرجات التعليم فى الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن جامعة بنها منذ 2005 اشتركت فى كل البرامج التى قدمتها وحدة إدارة المشروعات بالوزارة بداية من إنشاء نظام داخلى للجودة وتأهيل الكليات للاعتماد، ومشاريع اعتماد المعامل، والقياس والتقويم، مؤكدا على أن مشاريع القياس والتقويم غيرت بشكل كبير التقويم بالجامعات المصرية، حيث حسنت شكل ومواصفات الورقة الامتحانية، كما أنها ساهمت فى سرعة إعلان النتائج وبالأخص فى الكليات ذات الكثافة العددية المرتفعة.

من جانبه، قال الدكتور هشام فاروق، إن وحدة إدارة مشروعات التطوير بالوزارة بها 8 مشروعات متنوعة وتشمل: مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، ومشروع تطوير الاختبارات العملية، ومشروع إنشاء بنوك الأسئلة، ومشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولي، ومشروع دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي، والمشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالي، ومشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية، ومشروع إنشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات.

وأشار إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذه المشروعات الوصول بالجامعات المصرية إلى العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم العالي بالجامعات المصرية فى ظل تنوع الجامعات المصرية مابين جامعات حكومية واهلية وخاصة وتكنولوجية حتى وصلت الى 93 جامعة بالإضافة الى المعاهد والمراكز البحثية بوزارة التعليم العالى.

وخلال الملتقى قامت الدكتورة عزة عبدالله، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، بالترحيب بمديري المراكز من الجامعات حيث قامت باستعراض انجازات مركز القياس والتقويم بجامعة بنها والتقارير والنتائج التي حصلت عليها الجامعة، مشيرة إلى أنه تم تسليم عقود 16 مشروع لتطوير الاختبارات العملية والشفوية ومشروعات إنشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية.

وعرض خلال الملتقى أحدث الدراسات في القياس والتقويم، وتبادل الخبرات البحثية والعلمية في جلسات، حيث يشمل اللقاء ثلاث جلسات: الجلسة الأولى عن دور مراكز القياس والتقويم لتحقيق متطلبات الجمهورية الجديدة بالجامعات المصرية، والجلسة الثانية عن الاختبارات الالكترونية التكيفية: الفرص والتحديات"، أما الجلسة الثالثة ناقشت أهم ممارسات مراكز وحدات القياس والتقويم فى مجال بنوك الأسئلة.

وعلى هامش الملتقى تم تكريم الجامعات التى لها ممارسات متميزة فى مجال بنوك الأسئلة مثل جامعة الإسكندرية، وكلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها، وجامعة المنصورة، وكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، وكلية الآداب جامعة جنوب الوادى، وكلية الزراعة جامعة قناة السويس، كما قام مركز القياس والتقويم بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بالوزارة بتكريم رئيس جامعة بنها، والدكتورة عزة عبدالله مدير مركز القياس والتقويم بجامعة بنها.