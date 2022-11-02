جامعة الأقصر تنظم ندوة توعوية للطلاب حول التفكك الأسرى وخطره على المجتمع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، الندوة التي نظمتها إدارة رعاية الشباب بالجامعة تحت إشراف الدكتور وائل محمد الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، تحت عنوان "التفكك الأسرى وخطره على الفرد والمجتمع".

وقال الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة؛ إن التفكك الأسري يتسبب في شعور الأبناء بعدم الأمان والاستقرار داخل الأسرة، وقد يلجأ الابن لتحقيق أهدافه بطرق غير مشروعة نتيجة معاناته من توابع التفكك الأسري، مما يغير المفاهيم لديه وكذلك المبادئ فيتحول المحرم إلى مشروعًا، لذا يقع على الجامعة مسؤولية اجتماعية كبيرة في تنوير عقول أبناءنا وإعدادهم ليكونوا قدوة في مجتمعاتهم، وهذا ما تسعى جامعة الأقصر لتحقيقه، حيث جاء ذلك بحضور كل من الدكتور الدكتور وائل محمد الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور محمود النوبي آدم وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذكاء صبري مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة، وعدد كبير من الطلبة والطالبات.

فيما أوضح الدكتور وائل محمد الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، أن الندوة جاءت ضمن برامج التوعية التي تنفذها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع مؤسسات الدولة، لتوعية طلاب الجامعات بخطر التفكك الأسري وتأثيره السلبي على الفرد والمجتمع، مشيرًا إلى أن رعاية الشباب لديها خطة برامجية متميزة لنشر الوعي على كافة الأصعدة سواء الاجتماعي أو الرياضي والصحي، لتأهيل طلاب جامعة الأقصر ليكونوا كوادر واعية تتمتع بفكر طموح يسهم في بناء وتطوير المجتمع.