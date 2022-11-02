جامعة أسوان تشارك فى زراعة 1000 شجرة مثمرة بالتعاون مع "حياة كريمة"

أسوان- صلاح المسن

شاركت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، فى زراعة 1000 شجرة مثمرة بقرية فارس بمركز كوم امبو التى تم اختيارها كأفضل قرية صديقة للبيئة، وضمن القرى الأولى النموذجية المستدامة الخضراء بجانب إدراجها فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب فى تصريحات صحفية، على أهمية مشاركة جامعة أسوان فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك من خلال تنظيم الجامعة عددًا من الزيارات الميدانية لطلاب جامعة أسوان لمشروعات حياة كريمة بمختلف قرى ومراكز محافظة أسوان والتى تشهد طفرة غير مسبوقة بريف مصر فى ظل المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين جامعة أسوان ومؤسسة حياة كريمة والتى بدأت بعدد من الندوات التعريفية لطلاب جامعة أسوان بالمشروعات القومية التى ترجمت على أرض محافظة أسوان.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الزيارة شارك فيها الدكتور محمد صلاح منسق حياة كريمة بأسوان والدكتور حمادة رجب منسق الجامعة لحياة كريمة والدكتور محمد الضوى كلية التربية الرياضية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلاب الجامعة من مختلف الكليات.

وأشار الدكتور حمادة رجب أستاذ رئيس قسم التخطيط الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية ومنسق مبادرة حياة كريمة بجامعة أسوان، إلى أنه تضمنت المشاركة تعريف الطلاب بمشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وهى محطة معالجة لمياه الصرف الصحى، مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى بالقرية والعمارات السكنية الجارى إنشاؤها لأهالى القرية فى إطار مشروع سكن كريم ووحدة طب الأسرة ونقطة الإسعاف ومدرسة فارس الإعدادية، والقيام بزراعة عدد من الأشجار وأزهار الزينة أمام منشآت حياة كريمة بالقرية التى تم تطويرها.

كما شاركت جامعة أسوان، بإقامة معسكر طلابى بقوة 100 طالب من كليات الزراعة والخدمة الاجتماعية والزراعة والهدف هو غرس قيم الولاء والانتماء وتحمل المسؤولية لد الشباب الجامعى كما تم تشجير القرية بـ1000 شجرة مثمرة، كما تم عقد العديد من الندوات وورش العمل لزيادة وعى اهالى القرية بالمشكلات التى تواجههم وكيفية التعامل معها.

وأشاد الدكتور محمد صلاح منسق حياة كريمة بأسوان بدور جامعة أسوان وأهمية مشاركة شباب الجامعة فى التعرف على المشروعات القومية فى إطار توجه الدولة دعمها للقرية لتصبح قرية فارس أول قرية مستدامة خضراء وزراعة العديد من الأشجار المثمرة بالقرية حتى تكون صديقة للبيئة.