توزيع 2 طن من لحوم (صك الإطعام) على الأُسر الأَولى بالرعاية بمحافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والطب البيطري بالمحافظة باستلام 2 طن لحوم للتوزيع على الإدارات الثمانية التابعة للتضامن الاجتماعي هي: مركز ومدينة الإسماعيلية وفايد وأبوصوير والقصاصين والتل الكبير والقنطرة غرب والقنطرة شرق؛ لتوزيعها بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على وصول كل الدعم لمستحقيه وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والتي تتكفل بحصر الأسر الأولى بالرعاية، ما يساهم في توفر الحماية المجتمعية لهم.

ومن جانبها أشارت مها الحفناوي مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بأنه تم حصر وتوزيع اللحوم لمستحقي الدعم من الأسر الأولى بالرعاية.

كما أشارت أن التوزيع يبدأ من اليوم بحضور مندوب من الأوقاف ومندوبي الإدارات الاجتماعية في أربع إدارات اجتماعية هي مركز ومدينة الإسماعيلية والقنطرة شرق والقنطرة غرب وفايد، وذلك طبقًا للكشوف المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

مشيرة إلى التنسيق مع دكتور حامد الأقنص مدير عام مديرية الطب البيطري بحفظ اللحوم بثلاجات الطب البيطري لتوزيعها تباعًا على المستحقين.

يأتى ذلك في إطار حرص أجهزة الدولة على وصول الدعم بكافة صوره إلى مستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين ومستحقي تكافل وكرامة بالمحافظات.