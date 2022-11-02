"تموين الغربية" تضبط 25 طن أرز و5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناءا على تعليمات رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية بدائرة المحافظة ورصد ومتابعه توريدات الارز الشعير موسم 2022 بدائرة مركز ومدينة زفتي بالمرور على النقاط الارتكازيه لتجار السلع الغذائيه وضبط الاسعار ومتابعة مدى إلتزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائيه بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع الغذائيه والاطمئنان عن مدى توافر السلع الغذائيه الاساسيه لدى التجار

وقد تشكلت الحملة من السعودي عبد الحميد وناصر العفيفي و اشرف شرف المفتشين بإدارة الرقابه التموينية اسفرت الحملة عن ضبط تاجر غلال وحبوب زراعية لحيازتة عدد 2.500 طن اثنان طن ونصف طن ارز شعير بدون اي تفويضات او موافقات مسبقة من الجهات الرقابية لتجميع تلك الكمية ,ضبط مصنع منظفات صناعية لحيازة عدد نصف طن منظفات صناعية منتهية الصلاحية وكذلك حيازة عدد واحد طن كلور منظف بدون بيانات دالة علي صلاحيتة او جهة تصنيعه كما ضبط محل اسمده زراعية لحيازة عدد 5 طن خمسة طن أسمده زراعية مجهولة المصدر.

وأثناء اجراء محاولة شراء عدد اثنين شيكارة أرز أبيض من محل بيع حبوب وغلال زراعية وتمت عمليه الشراء بالفعل وتم ضبط ذلك المحل لقيامة ببيع تلك الكمية المشتراه بسعر أزيد من سعرها المقرر بمبلغ 280 جنية تم توريد 25 طن أرز شعير وتم تحرير محاضر جنح بالمخالفات والعرض علي النيابة العامة التى تولت التحقيقات.