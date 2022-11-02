"تموين الجيزة": 20 حملة يوميا و60 منفذا متحركا للسلع لضبط الأسواق

كتبت – مرام محمد

قال طلعت حسن مدير مديرية التموين بمحافظة الجيزة، لـ"اليوم السابع"، إن مديرية التموين تكثف حملاتها الرقابية اليومية ومتابعتها المستمرة لحركة السلع الاستراتيجية، للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء في نطاق المحافظة، والتأكد من توافر السلع والتصدى إلى مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطن أو التلاعب فى السلع المدعمة، مؤكدا على أن المديرية تشن ما يقرب من 20 حملة مكبرة يوميا على مستوى جميع إدارات المحافظة؛ لضبط الأسعار في الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والتلاعب في الأسعار والغش التجاري، وذلك في إطار المتابعة والرصد المستمر لأسعار السلع والعمل على استقرار الأسواق.

وأكد مدير مديرية التموين بمحافظة الجيزة، أن المحافظة اتبعت عددا من الآليات لضبط الأسعار في الأسواق ومنع جشع التجار، كان أهمها إتاحة أكثر من 60 منفذ متحرك، يتيح السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بأسعار مخفضة على مستوى مدن ومراكز المحافظة وبتخفيضات تصل إلى 20%؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشار طلعت حسن، إلى أن أن المديرية تسعى جاهدة لإقامة المزيد من منافذ السلع الغذائية الثابتة والمتحركة للوصول إلى جميع المواطنين في مختلف القرى والأحياء والمدن، وإتاحة ما يحتاجه من سلع غذائية ومتطلبات أساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، مؤكدا على أن التوسع في إقامة منافذ السلع الغذائية المتحركة يتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية للسلع ويقضى على جشع التجار ويمنع استغلال المواطنين.

وفي ذات السياق، عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا؛ لبحث آليات تنفيذ التوجيهات التى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء مجلس المحافظين بشأن ضرورة المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر السلع الأساسية والتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالأسعار المقررة طبقا لقائمة الأسعار الاسترشادية التى تقررها وزارة التموين والتجارة الداخلية ومراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية لضبط أسعار السلع والاطمئنان على توافرها بكميات كافية، وذلك بحضور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومدير مديرية التموين، ومدير مباحث التموين، ومدير الحماية المدنية وممثلي الأجهزة الأمنية والمرور.

واطمأن محافظ الجيزة، من وكيل وزارة التموين، على توافر الأرصدة والمخزون من السلع والموقف الحالي من الكميات المنصرفة والواردة ونسب صرف المقررات التموينية، فضلاً عن الوقوف على حجم الإقبال من المواطنين على المعروض من السلع، حيث أكد وكيل وزارة التموين أن الحالة التموينية مستقرة وأنه يتم توفير السلع المدعمة التي يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية بكافة فروع نصف الجملة والمجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة، مضيفا أنه يوجد مخزون كاف وأرصدة من السكر، والمواد البترولية وغيرها.

وأكد اللواء أحمد راشد، على تكثيف حملات الرقابة التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددا على عدم التهاون في أية مخالفة تضر باحتياجات المواطنين الأساسية سواء بمحاولة احتكار السلع والمغالاة غير المبررة في الأسعار أو الغش التجاري.