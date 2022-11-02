تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجا تدريبيا بعنوان "الألبان المتخمرة وطرق تصنيعها"

كتبت أسماء نصار

نظم معهد تكنولوجيا الأغذية ب محطة البحوث الزراعية بأسيوط برنامج تدريبى داخلى بعنوان "الألبان المتخمرة وطرق تصنيعها " للباحثين والهيئة البحثية المعاونة والكادر العام بالمحطة.

أوضح الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن الألبان المتخمرة تلعب دوراً هاماً من الناحية الغذائية والصحية فالألبان المتخمرة تحتوى على عناصر غذائية أساسية وضرورية لبناء جسم الإنسان كالبروتين والدهن والعناصر المعدنية والفيتامينات التى يحتاجها الجسم أما بالنسبة لأهمية الألبان المتخمرة صحيا فاحتواء الألبان المتخمرة على البادئ وهو مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة جدا فى جسم الإنسان هو قيمة صحية للمنتج، حيث تلعب هذه الكائنات دور كبير فى الحفاظ على صحة القولون والأمعاء وتنظيم المحتوى الميكروبى بهم كذلك تعتبر الألبان المتخمرة منتج مهم بعد العلاج بالمضادات الحيوية، حيث تعمل على إعادة تنظيم نمو الكائنات الحية الدقيقة التى فقدت أثناء العلاج بالمضاد الحيوى.

وتعتبر الألبان المتخمرة علاج مهم لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز كغذاء بديل لتناول الحليب السائل للألبان المتخمرة دور قوى وفعال كعلاج طبيعى للاضطرابات المعوية كالإسهال.

أكد أن البرنامج التدريبى يهدف إلى زيادة الوعى الغذائى والصحى بأهمية الألبان المتخمرة ورفع كفاءة الباحثين والهيئة المعاونة والعاملين بالمحطة وتحسين أدائهم فى هذا مجال الحيوى وذلك من خلال إلقاء الضوء على نشأة الألبان المتخمرة وأنواعها المختلفة وأهمية كل منها وطرق تصنيعها وكذلك المقارنة بين تصنيع هذه المنتجات في المنازل والمعامل الصغيرة والمصانع الكبيرة – تصنيع بعض منتجات الألبان المتخمرة عمليا مثل صناعة الزبادى والرايب و مشروب الزبادى بالفراولة لتوضيح أساسيات التصنيع و كيفية تجنب حدوث أي عيوب في الصناعة.