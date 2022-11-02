اليوم السابع
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تغريم سيدة 200 جنيه لادعائها الزواج عرفيًا من لاعب كرة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:51 م
تغريم سيدة 200 جنيه لادعائها الزواج عرفيًا من لاعب كرة محكمة - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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غرمت محكمة جنح العمرانية، سيدة لادعائها الزواج عرفيًا من لاعب كرة قدم، وإنكار نسب طفلها، مبلغ 200 جنيه، و5001 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت لصالح اللاعب، في جنحة البلاغ الكاذب والتي تحمل رقم 14881جنح العمرانية لسنة 2022

وطالب لاعب كرة القدم فى دعواه، بتعويض مادى عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية، بعد إساءة تلك السيدة فى حقه وإقامتها دعوى كيدية ضده.

وكانت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأوضحت فى بلاغها، أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفى بمساعدة المحامى، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


اثبات النسب

محكمة العمرانية

الزواج العرفى



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