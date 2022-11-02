تعرف على محطة مترو صفاء حجازى بالزمالك وسبب تسميتها

افتتحت وزارة النقل محطة صفاء حجازى بالخط الثالث للمترو ضمن 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو امام الجمهور بشكل تجريبى لمدة شهر تمهيدا لافتتاحها بشكل رسمى .
وفى النقاط التالية نعرض اهم المعلومات عن محطة صفاء حجازى بالزمالك وهى اول محطة مترو تصل منطقة الزمالك..
1. تقع محطة صفاء حجازى بمنطقة الزمالك أمام عمارة الشربتلى وعدد من السفارات .
2. يعبر إليها المترو نهر النيل مرتين.
3. تضم 4 مداخل للمحطة بالإضافة إلى اسانسير لخدمة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة وكبار السن.
4. تضم المحطة جميع الخدمات للركاب بداية من السلالم الكهربائية .
5. بها مسار خاص بذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين .
6. تم تدعيم المحطة بماكينات tvm الخاصة بقطع التذاكر إلكترونيا من خلال الراكب لتخفيف الازدحام بالمحطات.
7. تم تسمية المحطة باسم صفاء حجازى او سيدة تتولى رئيس الإذاعة والتليفزيون.
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