اليوم السابع
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تعرف على خط وزارة الكهرباء لتقليل نسبة الفقد بالشبكة القومية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 06:00 ص
تعرف على خط وزارة الكهرباء لتقليل نسبة الفقد بالشبكة القومية وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أعدت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر خطة لتقليل نسبة الفقد بالشبكة القومية الذى ينتج عنه خسائر مالية تصل لـ 2 مليار جنيه سنويا ،  وفيما يلي أهم ملامح خطة الوزارة لتقليل نسبة الفقد بالشبكة :
 
1- تفعيل حق الضبطية القضائية ل600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين بشكل منتظم.
 
2-  المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.
 
3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين وتصوير اى تلاعب وإرساله مباشرة.
 
4- يتم تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت انه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك او التوصيل للغير او للنفس.
 
5- يتم توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".
 
6- يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

العدادات مسبوقة الدفع

سرقات التيار الكهربائي



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