تعرف على خط وزارة الكهرباء لتقليل نسبة الفقد بالشبكة القومية

كتبت رحمة رمضان

أعدت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر خطة لتقليل نسبة الفقد بالشبكة القومية الذى ينتج عنه خسائر مالية تصل لـ 2 مليار جنيه سنويا ، وفيما يلي أهم ملامح خطة الوزارة لتقليل نسبة الفقد بالشبكة :

1- تفعيل حق الضبطية القضائية ل600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين بشكل منتظم.

2- المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين وتصوير اى تلاعب وإرساله مباشرة.

4- يتم تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت انه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك او التوصيل للغير او للنفس.

5- يتم توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".

6- يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".