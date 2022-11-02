تعرف على حجم واردات الصين من النفط الخام.. بالأرقام

كتبت - مروة الغول

انخفضت واردات الصين من النفط الخام خلال الربع الثـانـي مـن عـام 2022 بحوالى 17 ألـف ب/ى فقط، أي بنسبة 0.2% مقارنة بمستويات الربع السابق لتصل إلى 10 مليون ب/ى، وهو مستوى مرتفع بنحو 270 ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي، وذلك وفقا للتقرير الربع سنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.

وتابع التقرير الصادرعن منظمة "أوابك "هذا وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفاع واردات الصين (أكبر مستورد عالمي) من النفط الخـام خـلال شهر أبريل 2022 إلى نحو 10.5 مليـون برميل/يوم، على الرغم من ضعف الطلب على الوقود بسبب تجـدد إجراءات وعمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بسياسة Covid Zero التي أدت إلى انخفاض إنتاجية مصافي التكرير. وواصلت واردات الصين من النفط الخام ارتفاعها خلال شهر مايو مسجلة أعلى مستوياتها منذ شهر ديسمبر 2021 وهو حوالي 10.8 مليون برميل/يوم، تزامناً مع إنهاء عمليات الإغلاق وعودة حركة النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها، يأتي ذلك قبل أن تنخفض الواردات خلال شهر يونيو 2022 إلـى حوالي 8.8 مليون ب/ي وهو أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو 2018.

ووذكر التقرير، يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع عمليات شراء النفط الخام من قبل مصافي التكرير الحكومية، على خلفية القيود المفروضة على صادرات الوقود وتباطؤ الأداء الاقتصادي والمخاوف من أن يؤدي تجدد عمليات الإغلاق إلى ضعف نمو الطلب.

وأشار التقرير، تجدر إلى ارتفاع واردات الصين من النفط الخام الروسى (بما فى ذلك الإمدادات التى يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ والشحنات المنقولة بحراً من موانئ روسيا فى أوروبا والشرق الأقصى) خلال شهر مايو 2022 بنسبة 55% على أساس سنوى، لتصـل إلـى مستوى قياسى بلغ نحو 1.98 مليون ب/ى، يأتى ذلك على خلفية تكثيف مصافى التكرير الصينية لعمليات شراء النفط الروسى الأرخص سعراً فى ظل العقوبات المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار التقرير، أن بيانات شركة الأبحاث Rystad Energy تظهر أن واردات الصين من النفط الروسى قـد تضاعفت ثلاث مرات خلال الفترة (مارس – مايو 2022)، وأصبحت روسيا أكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين للمرة الأولى منذ عام 2016.