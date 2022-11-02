تعرفى على أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدى

كتبت إيناس البنا

يعد الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وعلاجه عاملين أساسيين، إذا تم تشخيص إصابتك بسرطان الثدي، فأنت بحاجة إلى معرفة أنه على الرغم من عدم وجود علاج سحري واحد للمرض ، إلا أنه قابل للعلاج.

هناك طرق مختلفة يمكن تطبيقها على العلاج اعتمادًا على مرحلة السرطان، من الأدوية والإشعاع والعلاج الكيميائي والجراحة هي بعض الطرق التي تجعل حياتك أسهل إذا تم تشخيصك بسرطان الثدي.

كيف يتم الكشف عن سرطان الثدي؟

وفقا لموقع " express" عندما تظهر على المرأة أعراض مثل إفرازات غير عادية من الحلمة، وكتل في ثدييها ، وتهيج الجلد المصحوب بألم ، سيقوم الطبيب بإجراء مزيد من التحقيق لمعرفة ما إذا كان سرطان الثدي.

كيف يتوصل الأطباء إلى التشخيص؟

يستخدم الأطباء طريقة التقييم الثلاثية لتقييم المريض والتوصل إلى التشخيص الصحيح.

الطريقة الأولى للتقييم هي الفحص السريري للثدي من قبل الجراح، سيبحث الجراح عن أي تشوهات في الجلد أو كتل في الثديين أو الإبطين.

الطريقة الثانية للتقييم هي أخذ خزعة من الكتلة الموجودة في الثدي ، للتحقق مما إذا كان سرطانًا أم لا، إذا تم العثور على السرطان ، يتم التحقيق فيه بشكل أكبر من خلال إجراء تحقيق لجنة سرطان الثدي.

يُعرف النمط الثالث للتقييم باسم طريقة التصوير، إذا كان المريض دون سن الأربعين ، يتم إجراء التصوير بالموجات فوق الصوتية ، وإذا كان المريض أكبر سنًا ، يتم إجراء التصوير الشعاعي للثدي.

بعد الانتهاء من هذه الأساليب الثلاثة ، يمكن للطبيب أن يعلن ما إذا كان المريض مصابًا بالسرطان. بعد التقييم ، يتم إجراء فحص بالأشعة المقطعية لمعرفة ما إذا كان السرطان قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

كيف يتم علاج سرطان الثدي؟



تختلف طريقة علاج سرطان الثدي باختلاف مرحلة السرطان، فيما يلي العلاجات المختلفة لسرطان الثدي:

بالنسبة للمرحلة الأولى أو الثانية من سرطان الثدي ، فإن الجراحة هي الطريقة المعتادة للعلاج، هناك نوعان من العمليات الجراحية التي يمكن إجراؤها ، جراحة الحفاظ على الثدي واستئصال الثدي الجذري المعدل لاستخراج الكتلة السرطانية من الثدي. اعتمادًا على نتائج الجراحة ، يتم تحديد ما إذا كان العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي مطلوبًا.

بالنسبة للمرحلة الثالثة من سرطان الثدي ، فإن العلاج الكيميائي هو الطريقة الأولى للعلاج، بشكل عام ، هناك 8 دورات من العلاج الكيميائي تُعطى للمريض على مدى ثلاثة إلى أربعة أسابيع حسب صحته، بعد الانتهاء من العلاج الكيميائي ، يتم إجراء التصوير الشعاعي للثدي لتحديد الجراحة المطلوبة للمريض. اعتمادًا على نتيجة الجراحة ، يتم إجراء العلاج الإشعاعي أو العلاج الموجه أو العلاج الهرموني.

بالنسبة للمرحلة الرابعة أو سرطان الثدي النقيلي ، عادةً ما تكون الهرمونات أو العلاج الموجه أو الكيميائي هي طرق العلاج. لا يتم اختيار الجراحة أو الإشعاع في هذه الحالة.