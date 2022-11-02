تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11410 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2075 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13869 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4662 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2257 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3289 نقطة.