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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:20 ص
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11410 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2075 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13869 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4662 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2257 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3289 نقطة.

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