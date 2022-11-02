تحرير 28 محضرا ومصادرة طنين ألبان غير صالحة خلال حملات تفتيشية ببنى مزار وديرمواس

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية تنظيم حملات تموينية مكبرة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين ومحلات الجزارة والمخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض؛ وللتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها بالأسواق.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق والمحال التجارية وذلك لضبط الأسعار بدائرة مركز بنى مزار، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر مخالف تنوعت ما بين (عدم الحصول على شهادة صحية وعدم الإعلان عن أسعار عدم مراعاة الاشتراطات الصحية)، ومصادرة 2 طن و200 كيلو من الألبان تبين أنها غير محتفظة بخواصها الطبيعية فضلاً عن نقلها في براميل غير صالحة لتخزين وتعبئة المواد الغذائية)، كما تم إعدام 300 كيلو جرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز دير مواس، حملة رقابية وتفتيشية مكبرة بالتنسيق مع الادارة التموينية بديرمواس على الأسواق لضبط الأسعار ومتابعة المعروض من السلع و توفيرها بكميات مناسبة أمام المستهلك ورصد محتكري السلع الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 16 مخالفة تموينية تنوعت ما بين ( نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم الإعلان عن الأسعار ـ سجلات).