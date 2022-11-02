تجديد حبس المتهمين فى واقعة العثور على جثة رضيعة بجوار مسجد بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة ديرب نجم العامة، تجديد حبس المتهمين فى واقعة ترك جثة طفلة حديثة الولادة، بجوار مسجد النصر نطاق مدينة ديرب نجم، 15 يوما على التحقيقات.

بداية الواقعة اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى، بوصول جثة طفلة حديثة الولادة بجوار مسجد النصر بنطاق المدينة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية تبين أن الطفلة مجهولة الهوية عثر عليها أحد الأهالى جثة هامدة نطاق بندر ديرب نجم، على التحفظ بمشرحة المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6660 إدارى مركز ديرب نجم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وتبين من التحريات قيام شاب بالتعدى على نجلة خالته الطالبة 14 عاما، وأنجب منها، وتبين أن الطالبة والدها متوفى وتعيش مع والدتها وخالتها بإحدى قرى محافظة الدقهلية، وبعد إنجاب الطالبة أخذت والدتها وخالتها الطفلة وتم وضعها فى حقيبة والتخلص منها بجوار مسجد النصر بمدينة ديرب نجم، وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت بعد عرض الطالبة على الطب الشرعي، تسليمها لأحد اهليتها والتصريح بدفن الطفلة، وحبس والدتها وشقيقتها والشاب المتهم بالتعدى عليها على ذمة التحقيقات.