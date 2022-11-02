تجديد حبس المتهمين فى قضية وفاة طفلتين بسبب حقنة خاطئة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهمين فى قضية الطفلتين إيمان وسجدة، «الصيدلانية والعامليْن لديها» لمدة 15 يوما آخرين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

ويواجه المتهمين فى قضية الطفلتين إيمان وسجدة عدد من التهم أولها العاملين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، بالإضافة إلى اتهام الصيدلانية بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجنى عليهما عقارًا تسبب فى وفاتهما.

وتعود واقعة الطفلتين إلى وصف الصيدلانية المتهمة عقارًا بديلا للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، لوالدتهما فحاولت الأخيرة البحث عن العلاج الأصيل فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقى ابنتها العلاج البديل، وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا.

وقال هانى رشوان، محامي أسرة الطفلتين إيمان وسجدة اللتان توفتا بسبب حقنة مضاد حيوى سببت لهما حساسية تبعها وفاتهما فى الإسكندرية إن النيابة قررت تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة الثالثة خلال سير التحقيقات.