تجدد سقوط الأمطار بشمال سيناء وأصوات الرعد

شمال سيناء - محمد حسين

تجدد الليلة سقوط أمطار خفيفة، بمختلف انحاء شمال سيناء صاحبها أصوات رعد، ومشاهد برق، فيما واصلت غرف العمليات الرئيسية والفرعية بديوان المحافظة، ومجالس المدن رفع درجة استعدادها لاستقبال أى شكاوى.

وسبق وأعلن أسامة عفش، رئيس مدينة العريش، أن غرفة عمليات المدينة فى حالة انعقاد حتي إشعار أخرـ والتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام، مع رفع درجة الاستعداد بمناطق الخدمات بمدينة العريش للمتابعة، وعمل اللازم، لافتا انه تم تطهير غرف الأمطار بنطاق المركز .

وتعرضت مناطق شمال سيناء لسقوط امطار مفاجئة بغزارة ليلة ليلة امس وصباح اليوم ، حيث أعلنت محافظة شمال سيناء رفع درجة استعدادها لأى طارئ .

وبحسب غرفة عمليات شمال سيناء، انه لم يتم تلقى اى شكاوى وتم توجيه مجالس المدن لرصد مناطق تجمعات المياه والتنسيق مع شركة المياه لسحبها .

وفى بيان تحذيرى وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء او محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.