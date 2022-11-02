"بناء هوية المهندس" ندوة فى كلية الهندسة بجامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور شريف العطار، عميد كلية الهندسة، فعاليات الندوة الثقافية "بناء شخصية المهندس"، والتى حاضر خلالها الدكتور محمد إسماعيل، مقرر مادة الفيزياء الهندسية بجامعة مصر للمعلوماتية، وبحضور الدكتور وائل طوبار، المنسق العام للأنشطة الطلابية، ونظمها اتحاد الطلاب، وأسرة طلاب من أجل مصر بالكلية، وذلك اليوم الثلاثاء، بقاعة المكتبة المركزية بالجامعة.

رحب الدكتور شريف العطار بالدكتور محمد إسماعيل فى جامعة الفيوم، والحاصل على دكتوراه الهندسة النووية من جامعة ولاية كانساس الأمريكية والأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق والحاصل على العديد من الجوائز العلمية، مؤكدًا حرص كلية الهندسة على تنظيم الندوات العلمية والتوعوية والثقافية واستضافة النماذج المضيئة فى كل المجالات بهدف صقل شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم وزيادة آفاق طموحاتهم.

وخلال الندوة قام الدكتور محمد إسماعيل بتناول عدة موضوعات شملت توجيه الطلاب بالكيفية الأمثل للتحصيل الدراسى وتحديد الأهداف وتحقيق الطموح والتميز ووضع الخطط البديلة فى العمل واتخاذ القدوة المناسبة وضرورة بذل المزيد من الجهد والمثابرة وصولا إلى المكانة المطلوبة، وكذلك كيفية تنمية المهارات والارتقاء بالكفاءات، وكيف يستفيد الشخص من تجارب وخبرات من حوله، والاستفادة منها فى الحياة الاجتماعية والمهنية ومواجهة المواقف الحياتية المختلفة.

كما تناول الدكتور محمد إسماعيل محطات حياته الشخصية والدراسية والأكاديمية موجهًا الطلاب بضرورة التحلى بالأخلاق السامية والحفاظ على العلاقات الأسرية باعتبارها الأهم فى حياة الإنسان وفى ختام الندوة قام الدكتور شريف العطار بإهداء درع كلية الهندسة للأستاذ الدكتور محمد إسماعيل تقديرًا واحترامًا وتحية له.