اليوم السابع
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بايدن يتهم حاكم فلوريدا الجمهورى بـ"شيطنة المجتمع" خلال حملة للترويج لحزبه

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:55 ص
بايدن يتهم حاكم فلوريدا الجمهورى بـ"شيطنة المجتمع" خلال حملة للترويج لحزبه جو بايدن - الرئيس الأمريكى
كتبت نهال أبو السعود

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انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الحاكم الجمهوري لفلوريدا رون ديسانتيس باعتباره "دونالد ترامب ‏المتجسد" خلال حملة ترويجية للديمقراطيين الذين يواجهون معارك في انتخابات التجديد النصفي ‏الأسبوع المقبل.‏
 
في فلوريدا ، الولاية المشهورة بين المتقاعدين ، ركز على البرامج الفيدرالية لكبار السن والأقل ثراءً. وأعلن ‏أن المجموعة الحالية من مرشحي الحزب الجمهوري "ليسوا حزب والدك الجمهوري" وقال إنه يدعو الله ‏أن يسلم خصومه "بعض التنوير"، وفقا لاسوشيتد برس
 
بعد تلك الملاحظات، ترأس حملة لجمع التبرعات لمرشح الحاكم تشارلي كريست في جولدن بيتش وفي ‏حدث كريست ، جعل بايدن المخاطر شخصية ضد ديسانتيس ، وهو خصم رئيسي لبايدن البيت ‏الأبيض. أشار بايدن إلى أن ديسانتيس كان مجرد نسخة أخرى من الرئيس السابق ترامب وانتقده ‏‏"لشيطنة المجتمع ".‏
 
قال بايدن: "هذا بالنسبة لي هو أحد أهم الناس في البلاد.. تشارلي ينافس ضد دونالد ترامب المتجسد."‏
 
وأشار كريست إلى أن ديسانتيس لن يلتزم في نقاش حاكم الأسبوع الماضي بقضاء فترة ولايته الكاملة التي ‏تبلغ أربع سنوات إذا أعيد انتخابه واضاف: "الحاكم ديسانتيس يهتم فقط بالبيت الأبيض ، ولا يأبه ‏بمنزلك".‏
 
كما انتقد بايدن الجمهوريين الذين استخفوا بالهجوم على بول بيلوسي ، زوج رئيسة مجلس النواب ‏الديمقراطية نانسي بيلوسي. سأل كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الاعتداء السياسي و "لا أحد في هذا ‏الحزب يدينه على حقيقته بالضبط".‏
 
وتناقضت الهجمات الحادة التي شنها الرئيس على ديسانتيس بشكل صارخ مع اجتماعهما الودي في وقت ‏سابق في أكتوبر عندما زار بايدن فلوريدا لرؤية الدمار الناجم عن إعصار إيان. أمام الكاميرات ، قال بايدن ‏إن ديسانتيس كان يقوم "بعمل جيد" في التعامل مع التعافي من العاصفة  ورحب الحاكم الجمهوري ‏رسميا بايدن في ولايته وأشاد بالتعاون بين المسؤولين على الأرض والحكومة الفيدرالية في واشنطن.‏

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