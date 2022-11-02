بايدن يتهم حاكم فلوريدا الجمهورى بـ"شيطنة المجتمع" خلال حملة للترويج لحزبه

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الحاكم الجمهوري لفلوريدا رون ديسانتيس باعتباره "دونالد ترامب المتجسد" خلال حملة ترويجية للديمقراطيين الذين يواجهون معارك في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل.
في فلوريدا ، الولاية المشهورة بين المتقاعدين ، ركز على البرامج الفيدرالية لكبار السن والأقل ثراءً. وأعلن أن المجموعة الحالية من مرشحي الحزب الجمهوري "ليسوا حزب والدك الجمهوري" وقال إنه يدعو الله أن يسلم خصومه "بعض التنوير"، وفقا لاسوشيتد برس
بعد تلك الملاحظات، ترأس حملة لجمع التبرعات لمرشح الحاكم تشارلي كريست في جولدن بيتش وفي حدث كريست ، جعل بايدن المخاطر شخصية ضد ديسانتيس ، وهو خصم رئيسي لبايدن البيت الأبيض. أشار بايدن إلى أن ديسانتيس كان مجرد نسخة أخرى من الرئيس السابق ترامب وانتقده "لشيطنة المجتمع ".
قال بايدن: "هذا بالنسبة لي هو أحد أهم الناس في البلاد.. تشارلي ينافس ضد دونالد ترامب المتجسد."
وأشار كريست إلى أن ديسانتيس لن يلتزم في نقاش حاكم الأسبوع الماضي بقضاء فترة ولايته الكاملة التي تبلغ أربع سنوات إذا أعيد انتخابه واضاف: "الحاكم ديسانتيس يهتم فقط بالبيت الأبيض ، ولا يأبه بمنزلك".
كما انتقد بايدن الجمهوريين الذين استخفوا بالهجوم على بول بيلوسي ، زوج رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي. سأل كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الاعتداء السياسي و "لا أحد في هذا الحزب يدينه على حقيقته بالضبط".
وتناقضت الهجمات الحادة التي شنها الرئيس على ديسانتيس بشكل صارخ مع اجتماعهما الودي في وقت سابق في أكتوبر عندما زار بايدن فلوريدا لرؤية الدمار الناجم عن إعصار إيان. أمام الكاميرات ، قال بايدن إن ديسانتيس كان يقوم "بعمل جيد" في التعامل مع التعافي من العاصفة ورحب الحاكم الجمهوري رسميا بايدن في ولايته وأشاد بالتعاون بين المسؤولين على الأرض والحكومة الفيدرالية في واشنطن.
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