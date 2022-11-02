انقطاع المياه غدا الخميس من 6 مساء إلى صباح الجمعة عن مدينة نبروه

فريق المحافظات

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قطع المياه عن مدينة نبروه بالكامل، غدًا الخميس، من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 6 صباح يوم الجمعة، لإجراء أعمال إحلال وتجديد داخل محطة الرفع.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقرير الذي ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والذي يفيد القيام بأعمال الإحلال والتجديد داخل محطة الرفع بالمدينة، مما ينتج عنه تأثر مدينة نبروه وقطع المياه عنها بالكامل.

ووجه "مختار" المحاسب هاني سليمان، رئيس مركز ومدينة نبروه، للتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب، لسرعة إنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة، وعودة المياه مرة أخرى حرصًا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واتباع الأصول الفنية الواجبة للأعمال.

وأهابت محافظة الدقهلية المواطنين قاطني مدينة نبروه، والهيئات والمصالح، والمستشفيات، والمخابز نطاق المدينة، ضرورة العمل واتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.