انتظام صرف معاشات نوفمبر بالمنحة الاستثنائية فى اليوم الثانى

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات نوفمبر، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الأربعاء مع صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، كذلك استمرار تغذية ماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعى لتيسير إجراءات صرف المعاشات.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.