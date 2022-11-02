اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انتظام صرف معاشات نوفمبر بالمنحة الاستثنائية فى اليوم الثانى

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:00 م
انتظام صرف معاشات نوفمبر بالمنحة الاستثنائية فى اليوم الثانى صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات نوفمبر، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الأربعاء مع صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، كذلك استمرار تغذية ماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعى لتيسير إجراءات صرف المعاشات.

 

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

 


التضامن

معاشات نوفمبر

زيادة المعاشات

منحة المعاشات

زيادة المعاش



الموضوعات المتعلقة

"قوى النواب" تناقش مشكلة مستحقات أصحاب المعاشات العاملين بشركة الملاحة البحرية بالإسكندرية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:36 م

تنسيقية شباب الأحزاب تلتقى أصحاب المعاشات ضمن جلساتها النقاشية حول الحوار الوطنى

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 06:16 م

التضامن: تغذية ماكينات الصرف الآلى ببنك ناصر لتيسير صرف معاشات نوفمبر

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:14 م

مجلس النواب يوافق نهائيا على علاوة العاملين بالدولة ومنحة أصحاب المعاشات.. نواب: يعكس اهتمام القيادة السياسية بالفئات البسيطة وغير القادرة.. ومطالب بتشديد الرقابة بالأسواق لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:48 م

التأمينات" تبدأ اليوم صرف 300 جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. فيديو

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:44 م

انتظام صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر مع المنحة الاستثنائية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة