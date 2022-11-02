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اليوم وغدا.. فصل التيار الكهربى عن منطقة مجاهد بالغردقة لمدة 5 ساعات لصيانة المحولات

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 06:30 ص
اليوم وغدا.. فصل التيار الكهربى عن منطقة مجاهد بالغردقة لمدة 5 ساعات لصيانة المحولات قطع الكهرباء
البحر الأحمر- عماد عرفة

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اعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي عن منطقة حي مجاهد بمدينة الغردقة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس ، لصيانة المحولات الدورية، المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

واكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن فصل التيار عن المنطقة المذكورة يبدا من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهر وذلك بسكشن بسكشن رقم 5 و6، كذلك يوم الخميس بسكشن 4،3 .


 


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