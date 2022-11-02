اليوم وغدا.. فصل التيار الكهربى عن منطقة مجاهد بالغردقة لمدة 5 ساعات لصيانة المحولات

اعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي عن منطقة حي مجاهد بمدينة الغردقة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس ، لصيانة المحولات الدورية، المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.
واكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن فصل التيار عن المنطقة المذكورة يبدا من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهر وذلك بسكشن بسكشن رقم 5 و6، كذلك يوم الخميس بسكشن 4،3 .
اليوم وغدا.. فصل التيار الكهربى عن منطقة مجاهد بالغردقة لمدة 5 ساعات لصيانة المحولاتالأربعاء، 02 نوفمبر 2022 06:30 ص
قطع الكهرباء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي عن منطقة حي مجاهد بمدينة الغردقة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس ، لصيانة المحولات الدورية، المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.
الموضوعات المتعلقة
تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرالثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:02 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 17 رحلة طيران دولية أوروبيةالثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 05:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة