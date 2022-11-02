اليمن وفلسطين يبحثان جهود إحلال السلام بالمنطقة

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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس المستجدات على الساحتين اليمنية والفلسطينية، والجهود المطلوبة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكرت قناة (اليمن) الفضائية الثلاثاء أن رئيس مجلس القيادة اليمني أكد - خلال لقائه الرئيس الفلسطيني على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية التي تستضيفها الجزائر - موقف اليمن الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتطلعاته العادلة لبناء دولته المنشودة.

ومن المقرر أن تنطلق في وقت لاحق من اليوم في الجزائر أعمال القمة العربية في دورتها العادية الحادية والثلاثين .

