اليوم السابع
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الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:23 ص
أكرم القصاص
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اليابان ترصد دخول سفينة صينية مياهها الإقليمية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:20 ص
اليابان ترصد دخول سفينة صينية مياهها الإقليمية البحرية الصينية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الأربعاء، رصد سفينة تابعة للبحرية الصينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية قبالة محافظة كاجوشيما جنوب غربي البلاد لنحو ثلاث ساعات.

 

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن قوات الدفاع الذاتي البحرية رصدت سفينة مسح تابعة للبحرية الصينية متجهة شمال شرق المنطقة المتاخمة غرب جزيرة جاجاجيما، ثم غادرت المياه الإقليمية اليابانية جنوب جزيرة ياكوشيما بعد حوالي ثلاث ساعات واتجهت إلى الجنوب الشرقي.

 

يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة هذا العام التي تبحر فيها سفينة مسح بحرية صينية داخل المياه الإقليمية لليابان.

 


اليابان

الصين

البحرية الصينية

وزارة الدفاع اليابانية

جزيرة ياكوشيما



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