اليابان تحتج على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بوتيرة غير مسبوقة

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في تصريح للصحفيين، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بوتيرة غير مسبوقة أمر غير مقبول على الإطلاق.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للصحفيين إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين على الأقل سقطتا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان دون تواتر أية تقارير عن أضرار للطائرات أو السفن.

جاءت أحدث عمليات إطلاق بيونج يانج في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات جوية مشتركة، تشمل حوالي 240 طائرة، بما في ذلك طائرات الشبح المتقدمة من طراز إف-35.

وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية بانتظام منذ بداية هذا العام، وكان أحدها في أوائل أكتوبر أول من حلّق فوق الأرخبيل الياباني منذ خمس سنوات.