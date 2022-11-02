الولايات المتحدة ترحب استئناف مشاركة موسكو فى اتفاق الحبوب

كتب محمد جمال

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن واشنطن ترحب باستئناف اتفاق الحبوب و"تركز" على تمديدها فى وقت لاحق فى نوفمبر، وقال برايس: " نرحب بحقيقة أنه بفضل جهود الأمين العام للأمم المتحدة، سيتم استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود".

وأضاف: "كما ذكرت الأمم المتحدة، فإن السفن ستبحر مرة أخرى فى البحر الأسود بوقت لاحق من هذا الأسبوع".

وقال برايس، إن الصفقة بالفعل أمدت السوق العالمية بما يقرب من 10 ملايين طن من الحبوب، وفقا لتقديرات الولايات المتحدة خمسها، مخصص للدول الأكثر فقرا، وأضاف: "لا يمكن للعالم أن يعيش بدونه".

وأكد برايس أن استعادة الاتفاق وتمديده في وقت لاحق فى نوفمبر، أمر ضرورى لتحقيق الاستقرار وزيادة القدرة على التنبؤ بالأسواق العالمية وخفض أسعار المواد الغذائية، مشيرا الى أنه "حتى قبل الإعلانات من روسيا فى نهاية هذا الأسبوع، كنا نركز على الجهود لاستئناف صفقة الحبوب".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إنه بعد محادثاته مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمحادثات بين وزيري الدفاع التركي والروسى، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة عمل ممر الحبوب، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، استئناف مشاركة موسكو فى صفقة الغذاء.