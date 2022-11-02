الكشف على 1589 مريض وعلاجه بالمجان فى قافلة طبية بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت القافلة الطبية الموسعة،التى نظمتها مديرية الصحة بالإسكندرية، ببشاير الخير 3 ، 5 نشاطا مكثفا للمبادرات الرئاسية فى مجال الصحة خلال أول يومى عمل للقافلة

حيث تم فحص 105 مواطنا بهدف الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى ولم يتبين وجود أى حالة مشبته فيها ضمنهم ، كما تم فحص 90 تلميذا للكشف عن الإعاقات السمعية ولم يتم اكتشاف إى إعاقات سمعية بهم ، كما تم فحص 81 سيدة للكشف المبكر عن أورام الثدى تم تحويل 5 حالات منها إلى المراكز المتخصصة لإجراء مزيد من الفحوصات ،كما تم خلال القافلة تطعيم 14 مواطنا ضد فيروس كورونا

وقد بلغ عدد المترددين على العيادات التخصصية بقافلة بشاير الخير 3 ، 5 خلال اليومين الاول والثانى 1589 بواقع 649 مريضا يوم الثلاثاء أول أيام القافلة و940 مريضا يوم الأربعاء ثانى أيام القافلة ، موزعين على 16 عيادة تخصصية فى الباطنة والجراحة والأطفال والنساء والمسالك البولية والعظام والأنف والأذن والحنجرة والرمد والقلب والصدر والجلدية وتنظيم الأسرة وطب الأسنان والأمراض العصبية والتخاطب والعلاج الطبيعى ، كما تم إجراء 373 تحليلا طبيا و51 أشعة بالموجات فوق الصوتية خلال يومى العمل

وقد تم تقديم العلاج المجانى للمرضى مجانا بينما تم تحويل 141 مريضا إلى المستشفيات الحكومية لعمل مزيد من الفحوصات أو إجراء عمليات جراحية منهم 76 فى اليوم الأول و65 مريضا فى اليوم الثانى للقافلة.