اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: أنفقنا 136 مليون و819 ألف جنيه لتأهيل الشباب لسوق العمل

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 09:34 ص
القوى العاملة: أنفقنا 136 مليون و819 ألف جنيه لتأهيل الشباب لسوق العمل حسن شحاتة وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل التابع للوزارة ،وذلك في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة لسوق العمل، منوها بأن التدريب يحظى باهتمام الدولة المصرية، موجها مجلس إدارة الصندوق بالاستمرار في متابعة التغييرات التي يشهدها سوق العمل،وتحديد احتياجاته من التدريب والتأهيل، لمواصلة دعم ملف التدريب من أجل التشغيل.
 
جاء ذلك خلال رئاسة شحاتة لاجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة، وذلك بحضور أعضاء المجلس من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال و الوزارات المعنية وذوي الخبرة. 
 
وجاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن "المجلس" ناقش الموضوعات المعروضة عليه ومنها:الأوضاع المالية للصندوق والمشاكل التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة وموقف الأنشطة التى يزاولها، والمتمثلة فى تمويل مراكز وبرامج التدريب، وكذا الأنشطة التدريبية الأخرى، موضحاً أن إجمالي التمويل المقدم من الصندوق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الأن بلغ 136 مليون و819 الف جنيه.
 
وخلال اللقاء أشار "الوزير" إلى أهمية دور التدريب في اي دولة تتحرك نحو تحقيق معدلات نمو في الاتجاهات المختلفة،وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلى او الأجنبي والتي تستلزم بدورها بنية سليمة تساعدد على تحقيق آداء متميز وعلى راسها تأهيل العنصر البشري ورفع مستويات أدائه، وهو هدف من اهداف "الصندوق".
 
وأوصى "الوزير" بضرورة توسيع نطاق التدريب وتنويع البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للشباب، مع دراسة كافة قطاعات العمل وتحديد احتياجاته من المهن ليتم توفير برامج جديدة ومستحدثة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها.
 
يذكر أن صندوق تمويل التدرب والتأهيل أنشأ بموجب نص المادة 133 من قانون العمل رقم ١٢ لسنة 2003 ويتبع وزير القوى العاملة، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بغرض تمويل إنشاء وتطوير وتحديث برامج التدريب التي تستهدف توفير العنصر المدرب طبقاً لاحتياجات سوق العمل المحلى والخارجي. 
 
حضر الاجتماع: محمد البدوي الأمين العام للصندوق، وأيمن قطامش ممثل وزارة القوى العاملة، واللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وهشام فاروق المهيري ومحمد حنفي ممثلوا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واحمد فاروق ممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وعاطف الشبراوي ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد يسري زين العابدين من ذوي الخبرة، ومحمد حمدي القطان ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويمن محمد الحماقي من ذوي الخبرة، وخالد منصورعبد الحافظ ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
 
 
 

القوى العاملة

تدريبات القوى العاملة

صندوق تمويل التدريب

وزير القوى العاملة



الموضوعات المتعلقة

وزارة القوى العاملة تعلن توفير 7022 فرصة عمل فى 14 محافظة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:33 م

القوى العاملة: 2 مليار و162 مليون جنيه إعانات لعمال 3962 منشأة متعثرة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 01:07 م

القوى العاملة تعلن توفير 7022 فرصة عمل بـ14 محافظة.. التفاصيل بالصور

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:27 ص

القوى العاملة تسلم إعانات الوفاة والإصابة لأسر العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث البحيرة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:24 م

القوى العاملة تعلن أسماء دفعة جديدة لمستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:01 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة