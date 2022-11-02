"القومية لضمان جودة التعليم" تعتمد 9 مدارس جديدة بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لـ9 مدارس بقطاع تعليم المحافظة.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة، أن المدارس التي جرى اعتمادها بإدارة الخارجة التعليمية، هى مدرسة بورسعيد الإعدادية وروضة مدرسة طلعت ضرغام الإبتدائية وفي ادارة الداخلة التعليمية تم اعتماد مدرسة شاذلى منصور الإعدادية ومدرسة العاشر من رمضان الإعدادية وروضات، الجديدة الابتدائية ، عين القضا الابتدائية، القصر الابتدائية وفى إدارة بلاط التعليمية تم اعتماد روضة مدرسة قسطل والعوينى الإبتدائية وروضة مدرسة اولاد عبد الله الابتدائية.

وأضاف مدير التعليم بالمحافظة، أن الجميع يعمل من أجل تطوير والإرتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة والنهوض بها

موجها خالص الشكر والتقدير لإدارة الجودة والاعتماد بالمديرية والقائمين عليها للجهد المبذول والمتميز للنهوض بالعمل وتقديم الأفضل دائما لتحقيق نتائج متميزة على الدوام.