جاء ذلك في ختام أعمال القمة العربية العادية الحادية والثلاثين، التي عقدت بالجزائر على مدى يومي 1 و2 نوفمبر الجاري.



ووافق القادة العرب على إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين دون أن تتحمل الدول الأعضاء أى أعباء مالية.



كما وافق القادة العرب على اعتماد الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي 2030 كوثيقة استرشادية، واعتماد الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة2030.



واعتمد القادة العرب – خلال أعمال قمتهم بالجزائر - الإعلان الوزاري حول الإنصاف والتكافؤ بين الجنسيين من أجل استدامة تنموية وبيئية، ووافقوا على آلية عقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2023.