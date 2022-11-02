القبض على عامل متهم بقتل مالك مصنع فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من كشف غموض العثور على جثة مالك مصنع بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن عامل بالمصنع وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة مالك مصنع داخل المصنع الخاص به بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وعثر على جثة الضحية مصاب باعتداء بالرأس، وكشفت التحريات أن عامل بالمصنع وراء ارتكاب الجريمة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية خلال تناولهما طعام الإفطار داخل المصنع، بسبب توجيه القتيل إساءة للعمال، مما دفعه للتشاجر معه، وإصابته برأسه مما أسفر عن مقتله، ثم استولى على متعلقاته وفر هاربا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.