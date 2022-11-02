القبض على تاجر امتنع عن بيع الأرز للمواطنين فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، لتشديد الرقابة على الأسواق والمواد الغذائية والمخازن المعلن وغير المعلن عنها.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها محمد عوض، وكيل مديرية التموين، عن تمكن إدارة تموين غرب من ضبط تاجر نطاق حي الزهور امتنع عن بيع الأرز للمواطنين، وذلك بعد قيام أحد المفتشين بعمل محاولة شراء ونفى التاجر وجود أرز، وعليه قام مفتشي إدارة غرب بتفتيش المخزن التابع للمحل، وجرى ضبط نصف طن أرز، بغرض الاحتكار وحجب السلعة عن المستهلكين.

وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.