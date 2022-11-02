الفرقاطة "العزيز" من طراز "MEKO-A200" تصل قاعدة الإسكندرية البحرية

(أ ش أ)

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة "العزيز" من طراز "MEKO-A200" التى تم بناؤها بشركة" TKMS" بترسانة "SBN" الألمانية لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية، والتى تعد واحدة من أصل أربع فرقاطات طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصـر وألمانيا.

وتتمتع الفرقاطة "العزيز" بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة مع تأمين السفن التجارية المارة بها، وتنفيذ عمليات الدعم الإنساني بالمناطق المنكوبة، ما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري.

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيـسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لطاقم الفرقاطة على الجهد المبذول أثناء فترة الإعداد، حيث تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي وفقًا لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وألمانيا.

وأشار إلى الدعم الكامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتزويد القوات البحرية بعدد من الوحدات البحرية ذات طبيعة ومهام قتالية خاصة من مختلف الطرازات والحمولات لامتلاك قدرات قتالية حقيقية تؤهلنا للعمل في المياه العميقة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية ومواجهة ما يفرضه الوضع الراهن في المنطقة من تحديات كبيرة في مجال الأمن البحري.

حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة القوات البحرية المصرية السابقين والملحق العسكري الألماني بالقاهرة.