الغرفة التجارية بالقليوبية: تجهيز معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وأوضح الفيومي، في بيان له اليوم، أن المعارض بيتم تجهيزها في مدينة بنها وأيضًا في مدينة شبرا الخيمة، بكافة السلع الغذائية، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، لافتا إلى افتتاح تلك المعارض أمام المواطنين، وسوف تكون جاهزة بكافة السلع بأسعار مخفضة.

جدير بالذكر أنه افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة الغرفة، في وقت سابق، معارض «أهلا بالمدارس»، بمدينة شبرا الخيمة وأيضا بمدينة بنها، وذلك في إطار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتأتي هذه المعارض ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.