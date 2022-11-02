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الصحة: تغير المناخ يمثل أخطر وأكبر تهديد لسلامة الإنسان

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 07:00 ص
الصحة: تغير المناخ يمثل أخطر وأكبر تهديد لسلامة الإنسان وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن تغير المناخ يمثل أكبر تهديد للصحة عرفه الإنسان، وأضافت وزارة الصحة أن البلاستيك والتلوث منتشر فى كل مكان.
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه ضمن خطة الوزارة لتأمين مؤتمر المناخ تم توفير عيادات طبية مجهزة لتقديم الخدمة الطبية للوفود المشاركة في المؤتمر.
 
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أكد حرص الوزارة على تطعيم العاملين بالفنادق دورياً، حرصاً على سلامتهم وصحتهم العامة، ولضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمترددين على الفنادق.
 
ولفت إلى تطعيم العاملين بمختلف أنواع اللقاحات المضادة للعديد من الأمراض، خاصةً المضادة لفيروس كورونا، مؤكداً استمرار حملات التطعيم الدورية، ضمن خطة التأمين الصحي لمؤتمر المناخ.

الصحة

مؤتمر المناخ

التلوث

البلاستيك

تغير المناخ

اليوم السابع بلس



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