اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: تطبيق منظومة قراءة أفلام الآشعة عن بُعد بـ34 مستشفى فى 15محافظة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:11 ص
الصحة: تطبيق منظومة قراءة أفلام الآشعة عن بُعد بـ34 مستشفى فى 15محافظة وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطبيق المنظومة الرقمية المتكاملة لقراءة أفلام الآشعة عن بُعد فى 34 مستشفى بـ 15محافظة، يأتى ذلك فى إطار تطبيق آليات التحول الرقمى لتحسين وتطوير مستوى الرعاية الصحية المُقدمة للمرضى بجميع محافظات الجمهورية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنظومة الرقمية للأشعة، تمكن المريض على مستوى الجمهورية، الحصول علي التشخيص وقراءة أفلام الأشعة بشكل دقيق بدون تواجد طبيب الأشعة في نفس مكان المريض، حيث يتم نقل صور أفلام الأشعة من أماكن تصويرها بالمستشفيات وخاصةً الأماكن النائية إلى المركز الرئيسي لاستقبال صور أفلام الأشعة وقراءتها وتشخيصها من قبل فريق يضم أساتذة وإستشاريين أشعة.
 
وأضاف "عبدالغفار" أن تطبيق المنظومة الرقمية للأشعة بالمستشفيات يهدف إلى تحقيق الجودة وتعزيز الكفاءة وتوفير الوقت وذلك باستخدام نظام عمل مميكن، بالإضافة إلى تقليل النفقات المستخدمة في أفلام الأشعة، كما يتيح الفرصة للأطباء أخصائين الأشعة التدريب علي وسائل علمية حديثة في صياغة تقارير الأشعة، لافتاً الى أن هذه التقنية تتيح الوصول إلي طبيب الأشعة في أي مكان وتشخيص الحالة الطارئة في ذات الوقت. 
 
ومن جانبه أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه تم تصميم برنامج لإمداد المستشفيات بخدمة قراءة وأرشفة وحفظ وتداول صور الأشعة عن بُعد، حيث يمكن تخزين وفهرسة عدد لا محدود من أنواع الفحوصات المختلفة، وعدم اللجوء إلى إعادة التصوير، مما يُعد خطوة أساسية لتطوير منظومة الأشعة المعلوماتية إلي التصوير بدون أفلام لسهولة نقل المعلومات ودراساتها في مصر.
 
وذكر "حسنين" أنه تم تطبيق المنظومة الرقمية للأشعة عن بُعد بمستشفيات الحمام و العلمين ومطروح العام بمحافظة مرسى مطروح، والعريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والطور العام بمحافظة جنوب سيناء، وأسوان العام وكوم امبو المركزي بمحافظة أسوان، وشلاتين المركزي والقصير والغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر، وسوهاج العام، وقنا العام، والفيوم، وبنى سويف العام.
 
وأضاف "حسنين" أنه تم تطبيق المنظومة بمستشفيات راس التين والجمهورية وجمال حمادة والعامرية العام والعجمي بمحافظة الإسكندرية، والمنصورة التخصصي والمنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، وسمالوط ودير مواس وملوي واليوم الواحد، سمالوط، والمنيا العام، والشيخ فضل بمحافظة المنيا، والمنيرة وصدر العباسية ومنشية البكري، والقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وكفرالشيخ العام، والداخلة المركزي بمحافظة الوادي الجديد.
 
وفي نفس السياق، نوه الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة أنه يجري تطبيق المنظومة الالكترونية ب29 مستشفى بمحافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والجيزة، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية. 

الصحة

الاشعة

المحافظات

المنظومة الرقمية



الموضوعات المتعلقة

وزير الصحة: زيادة ميزانية الوزارة تقدر بـ 350% آخر 8 سنوات

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 01:29 ص

مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات: شبكة خدمات الطوارئ ستحدث طفرة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 08:53 م

وزير الصحة: لدينا اكتفاء ذاتى يصل إلى 92 % من معظم الأدوية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 07:31 م

وزير الصحة: الشبكة الوطنية للطوارئ فكرة الرئيس السيسي منذ 4 سنوات

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 06:47 م

وزير الصحة يؤكد حرص الدولة المصرية على نقل خبراتها للشعوب العربية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 05:21 م

مساعد وزير الصحة: 88 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الرئاسية فى الصحة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 04:26 م

مساعد وزير الصحة: المبادرات الرئاسية اهتمت بعلاج المرضى من الضمور العضلى

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 04:14 م

وزير الصحة: القطاع الصحى فى مصر واعد وجاذب للشراكات الاستراتيجية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 03:35 م

وزير الصحة للرئيس السيسي: ربط الشبكة الوطنية الموحدة مع منظومة التأمين الصحى

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:41 ص

وزير الصحة يبحث توسيع التعاون مع سويسرا بمجال وحدات فرم وتعقيم النفايات الطبية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:14 ص

وزير الصحة يوافق على اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:19 ص

وزير الصحة يؤكد دعم القيادة السياسية غير المحدود للارتقاء بكافة جوانب المنظومة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:53 م

مساعد وزير الصحة: المبادرات الرئاسية قدمت حلولا لمشاكل عانت منها مصر خلال عقدين

الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة