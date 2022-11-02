الصادرات والتحويلات والاستثمارات.. أهم أرقام التبادل التجارى المصرى العربى 2022

كتب: مدحت عادل

حملت بيانات التبادل التجاري بين مصر والدول العربية بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2022، مؤشرات ارتفاع الصادرات المصرية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت الصادرات المصرية نحو 5.9 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار، بزيادة بلغت 466.5 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 8.6%.

وقالت بيانات الجهاز، إن التبادل التجاري شهد تحقيق أرقاما جيدة توزعت وفقا لما يلى:

السعودية جاءت على رأس قائمة أعلى عشر دول عربية استيراداً من مصر خلال النصف الأول من عام 2022، وبلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار.

توزعت قائمة الدول العشر بين الإمارات بالمركز الثاني بـ955.2 مليون دولار، ثم ليبيا 525 مليون دولار، ثم السودان 441.4 مليون دولار، ثم المغرب 396.4 مليون دولار، ثم الأردن 361.8 مليون دولار، ثم الجزائر 352.8 مليون دولار، ثم العراق 276.1 مليون دولار، ثم الكويت 265.6 مليون دولار، وأخيراً لبنان 220 مليون دولار.

ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية لتصل إلى 8.5 مليار دولار، مقابل 6.6 مليار دولار، بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع 27.8%.

تصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول عربية تصديراً لمصر، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 4.3 مليار دولار، يليها الكويت 1.4 مليار دولار، ثم الإمارات 1.3 مليار دولار، ثم عمان 412.5 مليون دولار ، ثم البحرين 269.1 مليون دولار، ثم السودان 261.6 مليون دولار، ثم الأردن 120.7 مليون دولار، ثم لبنان 108.4 مليون دولار، ثم ليبيا 51.5 مليون دولار، وأخيراً قطر 39.5 مليون دولار.

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية لتسجل 21.9 مليار دولار بالعام المالي 2020/2021، مقابل 19.8 مليار دولار بالعام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع 10.9%، بينما انخفضت قيمة تحويلات العرب العاملين في مصر لتصل إلى 114.9 مليون دولار بالعام المالي 2020/2021، مقابل 117.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة انخفاض 2.5%.

حلت السعودية بالمرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020/2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم الأردن 774.2 مليون دولار ، ثم عمان 162 مليون دولار ، ثم البحرين 104.1 مليون دولار، ثم اليمن 79.9 مليون دولار، ثم العراق 43.7 مليون دولار، وأخيراً لبنان 39.5 مليون دولار.

سجلت قيمة استثمارات الدول العربية بمصر 3.98 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 4 مليارات دولار بالعام المالي 2019/2020 بنسبة انخفاض 0.4%.

احتلت الإمارات المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية استثماراً في مصر خلال العام المالي 2020/2021، حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 2.8 مليار دولار، يليها السعودية 622 مليون دولار، ثم الكويت 217.8 مليون دولار، ثم البحرين 160.4 مليون دولار، ثم عمان 68.8 مليون دولار، ثم قطر 59.8 مليون دولار، ثم الأردن 56.7 مليون دولار، ثم ليبيا 12.5 مليون دولار، ثم لبنان 6.5 مليون دولار، وأخيراً تونس 5.5 مليون دولار.