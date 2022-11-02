السلطات التونسية تحبط 4 محاولات للهجرة غير الشرعية

أ.ش.أ

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، إحباط أربع محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ 101 مهاجر من الغرق.

وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان له - إن الوحدات التابعة للمناطق البحرية بالمهدية وصفاقس بإقليم الوسط أحبطت محاولتين لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وقامت بإنقاذ 72 مهاجرا في حين تمكنت الوحدات التابعة لإقليم الحرس البحري بالجنوب من إحباط عملية أخرى وإنقاذ 16 مجتازا تونسيا بعد أن تعرض مركبهم للغرق بعرض البحر.

وأضاف أن وحدات المنطقة البحرية بالمنستير التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل أحبطت عملية اجتياز للحدود البحرية، وتمكنت من إنقاذ 13 مهاجرا من جنسيات إفريقية بعد أن تعرض مركبهم للغرق بعرض البحر.