السجن 20 عاما لأمريكية قادت كتيبة لداعش لتدريب الأطفال على القتل.. "‏ABC‏" تكشف التفاصيل

حكم على امراة من ولاية كنساس الامريكية أدينت بقيادة كتيبة لداعش بالسجن 20 عاما بعد ان أقرت أليسون فلوك إكرن ، 42 عامًا ، بالذنب في يونيو للتعبير عن اهتمامها بتنفيذ هجمات إرهابية في الولايات المتحدة لدعم داعش في ست مناسبات منفصلة بين عامي 2014 و 2017 ، وفقًا لوثائق المحكمة.
دربت فلوك أكثر من 100 امرأة وفتاة صغيرة ، بعضهم في العاشرة من العمر فقط على كيفية استخدام الأسلحة الآلية والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة ، وفقًا لوزارة العدل الامريكية
وتقول وثائق المحكمة: "غسلت أليسون فلوك-إكرن دماغ فتيات صغيرات ودربتهن على القتل لقد قطعت طريق الرعب ، وأغرقت أطفالها في أعماق القسوة التي لا يمكن فهمها من خلال الاعتداء عليهم جسديًا ونفسيًا وعاطفيًا وجنسيًا. لمدة ثماني سنوات على الأقل ، ارتكبت فلوك إيكرين أعمالًا إرهابية نيابة عن ثلاث منظمات إرهابية أجنبية عبر الحرب في العراق وسوريا ".
في المحكمة. قالت ابنتها في وثائق المحكمة إنها ستلحق الأذى بأطفالها ، وتنتقي أكثر ما يكره كل واحد منهم وتسبب لهم هذا الضرر ، ثم تنطلق في متعة القيام بذلك ، كما تقول وثائق المحكمة.
ذكرت وثائق المحكمة أن فلوك إكرن ، التي استخدمت أيضا اسم أم محمد العمريكي ، انتقلت إلى سوريا في 2012 وتزوجت من زعيم "بارز" في داعش. يقال إنها تستطيع التحدث بأربع لغات
قال ممثلو الادعاء إنها زودت أعضاء داعش بخدمات تشمل السكن وترجمة الخطب التي ألقاها قادة داعش وتعليم عقيدة داعش المتطرفة وتدريب الأطفال على استخدام الأسلحة والأحزمة الانتحارية.
وأضاف ممثلو الادعاء في وزارة العدل إنهم يعتقدون أن عقوبة السجن لمدة 20 عامًا ليست كافية.
وتابع ممثلو الادعاء: "إن عشرين عامًا في السجن غير كافية لتقديم تفسير كامل لأعمالها الإرهابية الوحشية والأضرار التي لا تُحصى التي تسببت بها لعدد لا يحصى من الأفراد في جميع أنحاء العالم ، بمن فيهم أطفالها".
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