السجن 20 عاما لأمريكية قادت كتيبة لداعش لتدريب الأطفال على القتل.. "‏ABC‏" تكشف التفاصيل

كتبت نهال أبو السعود

حكم على امراة من ولاية كنساس الامريكية أدينت بقيادة كتيبة لداعش بالسجن 20 عاما بعد ان أقرت ‏أليسون فلوك إكرن ، 42 عامًا ، بالذنب في يونيو للتعبير عن اهتمامها بتنفيذ هجمات إرهابية في الولايات ‏المتحدة لدعم داعش في ست مناسبات منفصلة بين عامي 2014 و 2017 ، وفقًا لوثائق المحكمة.‏

دربت فلوك أكثر من 100 امرأة وفتاة صغيرة ، بعضهم في العاشرة من العمر فقط على كيفية استخدام ‏الأسلحة الآلية والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة ، وفقًا لوزارة العدل الامريكية

وتقول وثائق المحكمة: "غسلت أليسون فلوك-إكرن دماغ فتيات صغيرات ودربتهن على القتل لقد ‏قطعت طريق الرعب ، وأغرقت أطفالها في أعماق القسوة التي لا يمكن فهمها من خلال الاعتداء عليهم ‏جسديًا ونفسيًا وعاطفيًا وجنسيًا. لمدة ثماني سنوات على الأقل ، ارتكبت فلوك إيكرين أعمالًا إرهابية ‏نيابة عن ثلاث منظمات إرهابية أجنبية عبر الحرب في العراق وسوريا ".‏

في المحكمة. قالت ابنتها في وثائق المحكمة إنها ستلحق الأذى بأطفالها ، وتنتقي أكثر ما يكره كل واحد ‏منهم وتسبب لهم هذا الضرر ، ثم تنطلق في متعة القيام بذلك ، كما تقول وثائق المحكمة.‏

ذكرت وثائق المحكمة أن فلوك إكرن ، التي استخدمت أيضا اسم أم محمد العمريكي ، انتقلت إلى سوريا ‏في 2012 وتزوجت من زعيم "بارز" في داعش. يقال إنها تستطيع التحدث بأربع لغات

قال ممثلو الادعاء إنها زودت أعضاء داعش بخدمات تشمل السكن وترجمة الخطب التي ألقاها قادة ‏داعش وتعليم عقيدة داعش المتطرفة وتدريب الأطفال على استخدام الأسلحة والأحزمة الانتحارية.‏

وأضاف ممثلو الادعاء في وزارة العدل إنهم يعتقدون أن عقوبة السجن لمدة 20 عامًا ليست كافية.‏

وتابع ممثلو الادعاء: "إن عشرين عامًا في السجن غير كافية لتقديم تفسير كامل لأعمالها الإرهابية ‏الوحشية والأضرار التي لا تُحصى التي تسببت بها لعدد لا يحصى من الأفراد في جميع أنحاء العالم ، بمن ‏فيهم أطفالها".‏